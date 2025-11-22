Мир
00:35, 22 ноября 2025Мир

Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию год или два назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yorgos Karahalis / AP

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта еще год или два назад, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — высказался он о Зеленском, опоздавшем с заключением мира.

20 ноября Киев официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией Трампа.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что документ включает 28 пунктов.

