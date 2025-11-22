Бывший СССР
Зеленский отправит на переговоры с Россией признанного террористом чиновника

Зеленский отправит на переговоры с Россией признанного террористом Буданова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправит на переговоры с Россией начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира», — гласит формулировка указа.

Зеленский назначил руководителя офиса президента Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией. При этом предыдущий глава делегации на переговорах с Россией секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также вошел в состав переговорщиков.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить американский мирный план по урегулированию конфликта. Как отмечал телеканал, перед звонком Зеленский проведет консультации по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

