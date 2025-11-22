Интернет и СМИ
11:35, 22 ноября 2025Интернет и СМИ

Зеленского сравнили с испуганным котом

Sabah: Зеленский превратился в испуганного кота из-за коррупционного скандала
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «испуганного кота» из-за коррупционного скандала с участием его бизнес-партнера Тимура Миндича. С такой оценкой выступил колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

«Зеленский, который ранее выступал против даже временного перемирия, не говоря уже о постоянном мире, на этот раз превратился в испуганного кота. (...) Он теперь ничем не отличается от кота, пролившего молоко», — высказался журналист.

Тутар прокомментировал поведение Зеленского на фоне коррупционного скандала и публикации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По мнению обозревателя, делегация американских военных во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом выдвинула политику все необходимые ультиматумы в ходе встречи в Киеве.

Журналист добавил, что коррупционные схемы окружения Зеленского лишили Киев поддержки на Западе. Он предположил, что политик согласился с мирным планом Трампа, опасаясь публикации «своего грязного белья».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл возможный план побега Зеленского. Кроме того, он, ссылаясь на свои источники в Европе, заявил, что политик располагает суммой не менее миллиарда долларов наличными.

