Журналистов из России не пустили на конференцию Мерца на саммите G20

RT: Журналистов из России не пустили на конференцию канцлера ФРГ Мерца на G20

Журналистов из России не пустили на конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом стало известно RT.

Корреспондент RT Георгий Садовничий отметил, что возмущен произошедшим.

Журналист подчеркнул, что мировые лидеры призывают к сотрудничеству, но подобные действия демонстрируют обратное — «попытку изолировать независимых медийщиков от важнейших дискуссий и обмена мнениями».

До этого сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР) незадолго до своего выступления.

После этого глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что от лица страны будет говорить он.

Еще раньше на саммите G20 организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии.

