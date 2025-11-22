Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:07, 22 ноября 2025Интернет и СМИ

Журналистов из России не пустили на конференцию Мерца на саммите G20

RT: Журналистов из России не пустили на конференцию канцлера ФРГ Мерца на G20
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Журналистов из России не пустили на конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом стало известно RT.

Корреспондент RT Георгий Садовничий отметил, что возмущен произошедшим.

Журналист подчеркнул, что мировые лидеры призывают к сотрудничеству, но подобные действия демонстрируют обратное — «попытку изолировать независимых медийщиков от важнейших дискуссий и обмена мнениями».

До этого сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР) незадолго до своего выступления.

После этого глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что от лица страны будет говорить он.

Еще раньше на саммите G20 организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о намерении Европы изменить четыре пункта плана США

    Раскрыта причина розыска финансиста «кошелька Зеленского» на Украине

    SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками

    Россиянам рассказали о попадающей под технологический сбор технике

    Журналистов из России не пустили на конференцию Мерца на саммите G20

    Объявлена специальная встреча ЕС по Украине

    Игрок поставил 365 тысяч рублей на победу российского бойца в UFC

    На саммите G20 подали экзотические угощения

    Макрон предрек конец одному объединению

    Звезде «Брата» отказались выдать визу в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости