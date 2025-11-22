Мир
16:48, 22 ноября 2025Мир

Премьер европейской страны пропал из зала перед выступлением на G20

Премьер Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на G20 перед своим выступлением
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР) незадолго до своего выступления. Об этом заявил журналист РИА Новости.

Об исчезновении Схофа из зала стало известно после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса начал объявлять его как следующего выступающего. После этого глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что от лица страны будет говорить он.

Уточнялось, что Хайнен находился в кресле, которое ранее занимал Схоф. Он не пояснил, куда ушел нидерландский премьер.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии. Отмечалось, что произошедшее смутило президента ЮАР Рамафосу.

Перед этим стало известно, что лидеры «Большой двадцатки» приняли декларацию с призывом к урегулированию конфликта на Украине. Источник РИА Новости пояснил, что ситуация на Украине в декларации упомянута среди других конфликтов, нуждающихся в устойчивом мирном урегулировании.

    Все новости