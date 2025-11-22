Мир
Стало известно содержание принятой на саммите G20 в ЮАР декларации

РИА: Лидеры G20 в ЮАР приняли декларацию с призывом к урегулированию на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Mukoya / Pool / Reuters

Лидеры «Группы двадцати» (G20) в ЮАР приняли декларацию с призывом к урегулированию на Украине. Такие данные озвучил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что была принята общая декларация.

Источник пояснил, что ситуация на Украине в декларации упомянута среди других конфликтов, нуждающихся в устойчивом мирном урегулировании.

До этого сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на критику формата G20 со стороны главы Минфина США Скотта Бессента и сорвал аплодисменты. Рамафоса подчеркнул, что саммит G20 собрал не просто «Группу ста», а «Группу миллиона».

Саммит «Деловой двадцатки» начал работу 19 ноября. Формат объединяет деловые круги стран G20.

В Кремле отмечали, что Москва по-прежнему заинтересована в работе в рамках G20.

