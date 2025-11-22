Мир
14:31, 22 ноября 2025Мир

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

РИА: Организаторы на саммите G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Mukoya / Pool / Reuters

Организаторы на саммите G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии, передает корреспондент РИА Новости.

По данным репортера агентства, этим жестом смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

После вступительной речи лидер перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи. Рамафоса стал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка», однако помощники остановили президента.

Когда Рамафоса понял, что звук на сессии включен, он продолжил речь. Спустя несколько минут техническая неполадка была исправлена.

До этого сообщалось, что лидеры G20 в ЮАР приняли декларацию с призывом к урегулированию на Украине.

Саммит «Деловой двадцатки» начал работу 19 ноября. В Кремле отмечали, что Москва по-прежнему заинтересована в работе в рамках G20.

