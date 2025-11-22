Зумеров предупредили об опасности китайского крема для увеличения груди за 200 рублей

Mash: Девочек предупредили, что китайский крем для увеличения груди сжигает кожу

Девочек-зумеров предупредили, что китайский крем для увеличения груди за 200 рублей буквально сжигает кожу. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, это расхваленное в соцсетях дешевое средство может спровоцировать онкологию. Как утверждает Mash, крем действует неглубоко и дает кратковременный эффект за счет отека и прилива крови.

Медики подчеркнули, что у девочек средство сбивает гормональный фон, ведет к нарушению менструального цикла и появлению сильного дерматита.

Специалисты убеждены, что в креме намешаны фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов, которые применяют для облегчения симптомов климакса.

До этого химик Андрей Дорохов рассказал, что неправильное хранение кремов может привести к онкологии.

Ученый отметил, что особенно это касается минеральных солнцезащитных средств с оксидом цинка и диоксидом титана.