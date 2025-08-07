Забота о себе
04:00, 7 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об угрозе рака из-за кремов при одном условии

Химик Дорохов: Неправильное хранение кремов может привести к онкологии
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Некоторые кремы при неправильном хранении, оставлении на солнце способны наносить серьезный вред здоровью и даже становиться причиной развития таких онкологических заболеваний как миелома, лимфома Ходжкина и другие, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Первая группа риска — препараты с бензоил пероксидом, которые часто используются для лечения акне. Это вещество крайне нестабильно при высоких температурах и под воздействием ультрафиолета. Уже через несколько часов нахождения под прямыми солнечными лучами бензоил пероксид начинает разлагаться, образуя бензол, который может провоцировать развитие острых лейкозов, множественной миеломы и лимфомы Ходжкина», — рассказал химик.

К теплу, по его словам, чувствительны и средства с ретинолом и его производными — эти компоненты быстро теряют активность под воздействием тепла и света, а продукты их распада могут вызывать нежелательные кожные реакции. То же, по его словам, справедливо и для витамина С в чистой форме.

Длительное воздействие высоких температур на солнцезащитные средства может нарушить их структуру и снизить степень защиты. Особенно это касается минеральных солнцезащитных средств с оксидом цинка и диоксидом титана, — уточнил Дорохов.

«Если средство изменило цвет, консистенцию или запах, использовать его уже нельзя. В летний период особенно опасно оставлять кремы в автомобиле — температура в салоне на солнце может достигать 60-70 градусов, что гарантированно испортит даже самые устойчивые составы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) назвало частую ошибку при использовании солнцезащитных кремов. Там указали, что большинство людей наносят на кожу недостаточное для защиты количество крема. На пляже рекомендуется использовать шесть-восемь чайных ложек средства каждые два часа.

