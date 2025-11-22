Культура
Звезде «Брата» отказались выдать визу в Европу

Звезде «Брата» Виктору Сухорукову отказали в получении шенгенской визы
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Звезде фильмов «Брат» и «Брат-2», народному артисту Виктору Сухорукову отказались выдать шенгенскую визу. О проблемах актера с въездом в Европу сообщает Пятый канал.

По словам артиста, отказ связан с тем, что он якобы угрожает внутренней безопасности нескольких зарубежных государств. Однако конкретных причин для таких заявлений Сухорукову не объяснили. Актер добавил, что если дело в политике, то его убеждения останутся прежними.

Сухоруков рассказал, что виза была нужна ему для поездки к подруге в Германию. При этом европейскую страну артист уже неоднократно посещал и, по его словам, ничего плохого там не делал.

Ранее Виктор Сухоруков рассказал, как на нем отразились санкции Украины на фоне поддержки специальной военной операции. Актер заявил, что находится у себя дома и среди своих людей, а также предан своему Отечеству.

