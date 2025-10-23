Звезда «Брата» Виктор Сухоруков заявил о преданности России

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист России Виктор Сухоруков рассказал о том, как на нем отразились санкции Украины. Его цитирует «Газета.ру».

Отмечается, что в 2023 году артист был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки специальной военной операции. «Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил он.

Ранее лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве. По мнению артиста, власть в стране должна перейти военным, так как население во время выборов часто отдает голоса популистам.