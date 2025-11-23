Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:17, 23 ноября 2025Мир

Американские военные расстреляют из дробовиков 500 китайских дронов

Bloomberg: США отправят на учения во Флориду более 500 китайских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Santiago Lyon / Reuters

Власти США отправят более 500 китайских беспилотников на антидроновые учения во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о дронах, конфискованных властями Флориды. По данным агентства, беспилотники будут использоваться для тренировок спецназа США по стрельбе: американские военнослужащие будут стрелять по ним из дробовиков.

Ранее в США забили тревогу из-за появления дронов у военных баз. Как отметил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон, несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами США, пограничными объектами и местами проведения массовых мероприятий являются серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

    США потребуют от Украины провести выборы

    В Госдепе рассказали о роли России и Украины в подготовке мирного плана Трампа

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    В США допустили приезд Зеленского для обсуждения мирного плана Трампа

    В Германии сделали тяжелое признание о помощи Украине

    Келлог заявил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

    Американские военные расстреляют из дробовиков 500 китайских дронов

    Назван использующийся как база для иностранных наемников ВСУ город

    Ученые предупредили о расколе африканского континента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости