Американские военные расстреляют из дробовиков 500 китайских дронов

Bloomberg: США отправят на учения во Флориду более 500 китайских беспилотников

Власти США отправят более 500 китайских беспилотников на антидроновые учения во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о дронах, конфискованных властями Флориды. По данным агентства, беспилотники будут использоваться для тренировок спецназа США по стрельбе: американские военнослужащие будут стрелять по ним из дробовиков.

Ранее в США забили тревогу из-за появления дронов у военных баз. Как отметил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон, несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами США, пограничными объектами и местами проведения массовых мероприятий являются серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов.