В США забили тревогу из-за появления дронов у военных баз

Коттон: Полеты дронов над военными объектами США являются серьезной угрозой

Несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами США, пограничными объектами и местами проведения массовых мероприятий являются серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон в интервью CBS News.

Коттон отметил, что многие правоохранительные органы бездействовали во время приостановки работы правительства США. Одним из свидетельств этого выступают участившиеся случаи несанкционированных полетов дронов. Данная проблема особенно волнует американских законодателей на фоне нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Это может быть... непреднамеренным прощупыванием, чтобы увидеть, каковы будут ответные меры. А ответные меры не были особенно сильными, учитывая юридические ограничения», — сказал сенатор.

Коттон отказался отвечать на вопрос о том, какое количество полетов БПЛА может быть связано с иностранным правительством и какие иностранные государства могут быть к этому причастны.

По данным Министерства обороны США, в 2024 году было зафиксировано более 350 несанкционированных полетов БПЛА над примерно 100 военными объектами. В то же время правительственные данные показывают, что за последнюю половину этого года в радиусе 500 метров от южной границы США было обнаружено более 27 тысяч беспилотников.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна будет поставлять дроны Соединенным Штатам, если в ответ получит американские ракеты. Большой проблемой для поставки украинских дронов в США стало то, что при их производстве используются китайские компоненты.