США и Украина захотели заключить дроновую сделку и наткнулись на Китай

Украина не может передать США дроны из-за китайских компонентов в них

Большой проблемой для поставки украинских дронов в США стало то, что при их производстве используются китайские компоненты. Об этом сообщил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, передает «РБК-Украина».

Он рассказал, что с 1 июля 2026 года в США будет запрещено покупать дроны с китайскими компонентами из соображений безопасности. По его словам, США и Украина рассматривают меры по их замене для соответствия американским стандартам, но даже у американских компаний не всегда получается отказаться от компонентов из Китая.

«Здесь проблема и в цене, и в объемах. Кто, как не Китай, может быстро и в огромных количествах дать продукцию для дронов? Критические моменты — камеры, чипы, контроллеры, электроника», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна передаст США дроны, если в ответ получит американские ракеты. Он также отметил, что Киев готов к производству дронов в США.