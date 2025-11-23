БПЛА попытались атаковать Крым

Минобороны: 40 БПЛА ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 23 ноября отразили атаку 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 13:00 до 20:00 по московскому времени перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА», — уточнили в оборонном ведомстве.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Республику Крым, над ее территорией было сбито восемь БПЛА. Еще 26 единиц удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Также атаке подверглась Белгородская область, в небе над российским регионом уничтожили шесть БПЛА.

Ранее в министерстве обороны РФ впервые сообщили о ликвидации дронов ВСУ в Архангельской области. Над ее территорией сбили два беспилотника.