Дроны впервые были уничтожены в Архангельской области

Минобороны России впервые сообщило о ликвидации дронов в Архангельской области
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России впервые сообщило о ликвидации дронов ВСУ в Архангельской области. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

С 9:00 до 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них два — над территорией Архангельской области.

Три БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, три — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, два — над территорией Калужской области.

23 ноября атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглась Шатурская государственная районная электростанция.

22 ноября Минобороны сообщило, что средствами ПВО уничтожили девять дронов. Восемь из них сбили над Белгородской областью, один — над Курской.

