Мир
21:38, 23 ноября 2025Мир

Европу обвинили в одном действии в отношении Украины

L’AntiDiplomatico: Европа подталкивает Украину к затягиванию конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейские чиновники подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией. ЕС стремится к недостижимому поражению Москвы, пишет издание L’AntiDiplomatico.

«Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к "поражению России", поскольку, как сказала Кая Каллас, "других вариантов нет"», — сказано в статье.

Также подчеркивается, что Евросоюз стал «политическим трупом», не заслуживающим доверия из-за своей политики по Украине. Мир для ЕС — не вариант, как не были вариантом и переговоры, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что институты Евросоюза будут представлены на переговорах в Женеве по Украине не лидерами, а вторыми лицами, которые являются «серыми кардиналами» и формируют европейскую повестку в Брюсселе.

До этого стало известно, что в Женеве пройдет встреча украинской делегации с американцами для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Переговоры запланированы на 23 ноября.

