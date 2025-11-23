The Telegraph: Европа лгала Украине о ее способность победить Россию

Европейские страны лгали Украине о ее способности одержать победу в конфликте с Россией с их помощью. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как отмечается в статье, у Европы недостаточно денег и вооружения, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, профинансировать комплексную оборону против России и оказать сопротивление.

При этом, по словам автора, европейские лидеры по-прежнему ведут себя так, словно играют значимую роль в мировой политике, хотя это уже давно не соответствует действительности.

«Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду», — говорится в материале.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева. Она также выразила мнение, что антироссийские санкции эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.