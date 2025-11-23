Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:35, 23 ноября 2025Ценности

Фанаты Дженнифер Лопес поставили на место хейтера ее откровенных нарядов

Мария Винар

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Пользователь X (ранее — Twitter) с никнеймом @soyMargarlto опубликовал видео с критикой выступления американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес и был поставлен на место ее фанатами. Пост и комментарии доступны на платформе.

На размещенных кадрах запечатлена поп-исполнительница, которая выступала перед публикой в золотистом бикини. Видно, что раздельный купальник состоит из подчеркивающего грудь бюстгальтера и оголяющих ягодицы стрингов.

Автор поста выразил свое недовольство по поводу откровенного внешнего вида артистки. «Дженнифер Лопес 56 лет, почему она до сих пор так одевается на сцене?» — возмутился мужчина.

Поклонники решили защитить любимую певицу и ответили ему в комментариях. «Она круче, чем ты когда-либо за всю свою жизнь», «Она отлично выглядит. Большинство 56-летних не могут себе позволить такую ​​роскошь», «Уверенность в себе — это величайшая вещь, с которой мы все боремся», «Если ты так хорошо выглядишь, почему бы и нет? Жизнь коротка», «Ее молодость и самоидентификация тесно связаны с ее внешностью. Тем не менее она все равно выглядит очень хорошо», — высказывались они.

В октябре Дженнифер Лопес оправдалась за конфуз с одеждой, который случился с ней на концерте в Польше, фразой «я рада, что на мне было белье».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

    В Минобороны РФ заявили о последних резервах выдыхающихся под Красноармейском ВСУ

    План Украины и Европы по обмену территориями оценили

    «Динамо» одержало разгромную победу после ухода Карпина

    Зеленского заподозрили в страхе афишировать свою позицию по мирному плану США

    Фанаты Дженнифер Лопес поставили на место хейтера ее откровенных нарядов

    Глава Минфина США назвал провальными европейские санкции против России

    Музыкантов группы «Стоптайм» отпустили из-под стражи

    Высокопоставленный украинский чиновник завел страницу в соцсети из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости