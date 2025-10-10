Ценности
19:46, 10 октября 2025

Дженнифер Лопес оправдалась за потерю юбки на сцене фразой «я рада, что на мне было белье»

Певица Дженнифер Лопес: Конфуз с юбкой на концерте в Польше не был частью шоу
Мария Винар

Кадр: Jennifer Lopez / Youtube

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес оправдалась за конфуз с одеждой, который случился с ней на концерте в Польше, фразой «я рада, что на мне было белье». На соответствующий момент в шоу Джимми Фэллона обратило внимание издание People.

Известно, что в июле знаменитость выступала на сцене в бюстгальтере с блестками и мини-юбке, которую она неожиданно потеряла. По словам звезды, конфуз не был частью программы.

«Мои стилисты создали этот образ в день выступления. Я увидела фотографию актрисы Ясмин Блит, и у нее был такой наряд. Я тогда подумала: "Давайте его сделаем". Я не знала, буду ли я его надевать, но в последнюю секунду надела. А потом я вышла, и все просто развалилось. Я рада, что тогда на мне было нижнее белье», — с иронией отметила артистка.

Ранее популярная американская модель Брукс Нейдер случайно показала отсутствие трусов во время прогулки.

