05:40, 23 ноября 2025

Келлог заявил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты очень близки к урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в интервью Fox News выразил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

«Мы всегда говорим, что последние десять метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — заявил он.

19 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог рассказал подчиненным о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода он назвал чувство «отстраненности» в переговорном процессе по Украине, так как инициатива фактически давно находится в руках другого спецпредставителя — Стива Уиткоффа. Позже в Белом доме подтвердили информацию о том, что Келлог уйдет в отставку.

