Россия
21:27, 23 ноября 2025Россия

Москвичам посоветовали пересесть на один вид транспорта

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) Москвы в своем официальном Telegram-канале попросил всех жителей столицы в первый рабочий день недели, 24 ноября, для поездок по возможности использовать городской транспорт.

Причиной такой рекомендации стал прогноз синоптиков: 23 ноября с 23:00 и до самого утра следующего дня Москву накроют мокрый снег и ледяной дождь. Кроме того, возможно образование гололедицы.

«Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон», — добавили в Дептрансе.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за обстановкой на дорогах.

Ранее из-за гололеда на внешней стороне 19-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла массовая авария с участием семи автомобилей.

