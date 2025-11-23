Москвичам посоветовали пересесть на один вид транспорта

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) Москвы в своем официальном Telegram-канале попросил всех жителей столицы в первый рабочий день недели, 24 ноября, для поездок по возможности использовать городской транспорт.
Причиной такой рекомендации стал прогноз синоптиков: 23 ноября с 23:00 и до самого утра следующего дня Москву накроют мокрый снег и ледяной дождь. Кроме того, возможно образование гололедицы.
«Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон», — добавили в Дептрансе.
Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за обстановкой на дорогах.
Ранее из-за гололеда на внешней стороне 19-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла массовая авария с участием семи автомобилей.