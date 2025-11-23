Культура
19:23, 23 ноября 2025Культура

Музыкантов группы «Стоптайм» отпустили из-под стражи

Вокалистка Наоко и гитарист Орлов вернулись домой после третьего ареста
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге музыкантов группы «Стоптайм» отпустили из-под стражи после третьего ареста. О том, что вокалистка коллектива Диана Логинова (псевдоним — Наоко) и гитарист Александр Орлов вернулись домой, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на два осведомленных источника.

Один из источников уточнил, что полиция намеренно забрала молодых людей от изолятора временного содержания и увезла в другой район, чтобы ожидавшие музыкантов представители СМИ не смогли задать вопросы.

Адвокат молодых людей попросила не беспокоить их.

Диану Логинову и Александра Орлова задержали из-за видео с уличных концертов, на которых группа исполняла песни иноагентов. Им вменяли организацию «несогласованного концерта», также на Логинову составляли протоколы по статьям за мат в общественном месте и дискредитацию Российской армии.

