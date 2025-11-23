Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:04, 23 ноября 2025Бывший СССР

Назван использующийся как база для иностранных наемников ВСУ город

Киселев: ВСУ используют Харьков в качестве базы для колумбийских наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Харьков используется командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) как место сбора и подготовки колумбийских наемников. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, город «оккупирован колумбийскими наемниками». «По инсайдерской информации, сейчас в Харькове находятся 1,4 тысячи наемников из Колумбии, которые проходят обучение на операторов FPV-дронов, а также изучают БПЛА всех модификаций», — заявил собеседник агентства.

Как утверждает Киселев, затем иностранных наемников собираются перебросить на другие направления.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

    США потребуют от Украины провести выборы

    В Госдепе рассказали о роли России и Украины в подготовке мирного плана Трампа

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    В США допустили приезд Зеленского для обсуждения мирного плана Трампа

    В Германии сделали тяжелое признание о помощи Украине

    Келлог заявил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

    Американские военные расстреляют из дробовиков 500 китайских дронов

    Назван использующийся как база для иностранных наемников ВСУ город

    Ученые предупредили о расколе африканского континента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости