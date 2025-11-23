Россия
Пушилин рассказал о продвижении Российской армии

Пушилин: ВС России продвинулись в Константиновке ДНР
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская армия продвигается в Константиновке Донецкой народной республике (ДНР). Об этом глава республики Денис Пушилин рассказал РИА Новости.

По его словам, Вооруженные Силы (ВС) России расширили зону контроля с восточной и юго-восточной частей Константиновки. Сейчас идут бои за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища, отметил Пушилин.

2 ноября глава ДНР сообщал о начале боев в городской черте города Константиновка.

Константиновка — город на севере ДНР, который находится в 55 километрах от Донецка. Этот населенный пункт стал ключевым для Вооруженных сил Украины в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки. По информации СМИ, сейчас в нем проживает около восьми тысяч человек.

