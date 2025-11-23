Путешествия
Путешественник описал Китай фразой «система безопасности работает лучше, чем будильник»

Алина Черненко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, пожил два месяца в Китае и рассказал о высоком уровне безопасности в этой стране. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

«Китай — страна, где система безопасности работает лучше, чем мой собственный будильник. Камеры везде: на улицах, в магазинах, в жилых районах. Причем не для вида, как в некоторых странах, а по делу. Местные реально привыкают, что любое действие оставляет след», — такими фразами описал свой опыт Тим.

Автор публикации признался, что Китай безопаснее большинства стран мира, где он был. По его словам, там можно оставить телефон на зарядке в кафе, уйти и спокойно забрать его после возвращения.

Тим добавил, что в Поднебесной кражи мелочей почти исчезли, но интеллектуальное копирование он назвал национальным спортом китайцев.

«Твой бизнес-план могут украсть. Твой стиль могут украсть. Твоя идея на маркетплейсе может через два дня продаваться в пять раз дешевле, чем ты ее придумал. Так что китайцы не воруют твою сумку. Они воруют твою сущность», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае. В частности, там не стоит снимать наличные в банкоматах мелких банков, так как они иногда блокируют иностранные карты.

