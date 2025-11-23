Россиян предупредили о подстраивающихся под возраст и интересы жертвы мошенниках

МВД: Мошенники подстраивают стиль общения под возраст и интересы жертвы

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили о новых схемах мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД объяснили, что поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт жертвы. Так, для детей и подростков от 9 до 17 лет основные риски кроются в онлайн-играх и соцсетях, где мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Кроме того, детей пугают уголовными делами, угрожают их семьям, заманивают на псевдоподработки.

Людям 18-25 лет, продолжили в МВД, предлагают фейковые вакансии, подработки и инвестиции, для которых якобы нужен «активационный платеж», оплата обучения или покупка товара «для старта». Кроме того, молодых людей обманывают о «взломе» Госуслуг, оформлении кредита, а на сайтах знакомств мошенничество маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку.

В возрастной группе 26 до 40 лет, добавляют правоохранители, мошенники предлагают «инвестиции с гарантией», подработку, торговые платформы, совершают звонки якобы от «ЦБ» или «Росфинмониторинга», где заявляют о «подозрительных» операциях, обманывают в операциях с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.

Людям 45-60 лет преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур и сообщают о «финансировании терроризма», «блокировке счетов», звонят от «ЖКХ», «налоговой» или «оператора», выманивая деньги и коды доступа к аккаунтам. Аналогичные схемы используются для россиян от 61 года, кроме того, их обманывают, заявляя, что их родственник находится в беде или делают курьерами в преступной схеме. В МВД также предупредили пожилых людей о ложных проверках от якобы сотрудников ЖЭКа или почтальонов — притворившись ими, мошенники могут получить коды, подписи, доступ в квартиру.

Ранее в российских регионах участились случаи, когда у местных жителей забирают подержанные машины, приобретенные у якобы обманутых пенсионеров. Такие инциденты зафиксировали уже в Краснодарском крае, Рязанской и Московской областях, а также в других регионах.