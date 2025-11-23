Россиян предупредили об опасности кофеина

Кардиолог Паукова: Переизбыток кофеина может вызвать инфаркт

Переизбыток кофеина в организме может вызвать закупорку коронарной артерии, что провоцирует возникновение инфаркта миокарда. Об этом в беседе с журналистами RT заявила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

По ее словам, кофеин вызывает кратковременный, однако значительный подъем артериального давления. Наибольшую опасность это представляет для людей с гипертонией или атеросклерозом за счет дополнительной нагрузки сердечно-сосудистой системы. «Это, в свою очередь, запустит процесс тромбообразования и, как следствие, закупорки сосуда», — отметила врач.

Кроме того, кофеин также обладает способностью вызывать спазм сосудов. Подобное состояние может возникнуть в коронарных артериях, пораженных атеросклерозом, а приток крови к сердцу может резко сократиться. К тому же, кофеин стимулирует нервную систему, именно по этой причине его избыток приводит к нарушению сердечного ритма.

В этой связи повышается потребность сердечной мышцы в кислороде, создавая условия для ишемии — недостатка кислорода в тканях сердца, что может приводить к инфаркту, предостерегла Паукова. Опасны могут быть добавки в виде кофеина из-за невозможности контролировать дозировку. Сюда же относится прием энергетиков и лекарственных препаратов, поскольку некоторые антибиотики и антидепрессанты могут замедлять метаболизм кофеина, повышая его содержание в крови.

Безопасной дозой для большинства здоровых взрослых считается потребление до 400 милиграммов кофеина в день, что эквивалентно примерно трем-пяти чашкам кофе. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит обсудить индивидуально умеренные дозы кофеина с лечащим врачом.

Ранее гастроэнтеролог Александра Прозорова заявила, что кофе натощак может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Такая привычка может стать опасной для пищеварительной системы, уточнила специалист.