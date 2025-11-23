Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:31, 23 ноября 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь в США фразой «наркоманы — шоу в прямом эфире»

Алина Черненко

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российский путешественник побывал в США и описал жизнь в этой стране фразой наркоманы — шоу в прямом эфире». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что во время поездки увидел на парковке у супермаркета мужчину, который разговаривал со столбом. Рядом шла женщина в халате и босиком, которая вела двух собак на веревках вместо поводков.

Материалы по теме:
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

«И все это посреди бела дня, среди обычных покупателей, которые проходят мимо и даже не моргают. Тут это часть пейзажа», — удивился россиянин.

Путешественник сделал вывод, что Америка — это страна, где можно потеряться навсегда. Тем временем в России если человек «слетел с катушек», его или заберут родственники, или поможет куда-то определить государство, пояснил он. «Здесь же никому нет дела. Хочешь — живи под мостом, хочешь — ночуй возле заправки. Пока никого не трогаешь — делай что хочешь», — добавил блогер.

Россиянин также поразился, что в богатейшей стране мира целые районы превращаются в наркопритоны под открытым небом. По его мнению, в России бомж — это чаще всего «временная история»: человек или запил, или его семья выгнала, или «сорвался» где-то. «Здесь ты смотришь на человека и понимаешь: он уже не вернется. Система его просто вычеркнула», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал американцев фразой «надменность раздражает». Он рассказал, что жители США допускают оскорбления в адрес россиян, называя их жалкими подражателями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве задумали ввести одну из самых жестких мер против России. На что рассчитывает Вильнюс?

    Страна-хозяйка саммита G20 высказалась об отсутствии США на мероприятии

    Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США

    Президент РПЛ рассказал о близости возвращения пива на стадионы

    Стал известен ответ Европы на мирный план Трампа по Украине

    Россиянин описал жизнь в США фразой «наркоманы — шоу в прямом эфире»

    Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине

    В Россию завезли рекордно много грузинского вина

    Пушилин рассказал о действиях ВСУ на одном из направлений

    Панарин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости