Российский блогер побывал в США и описал американцев фразой «надменность раздражает»

Зарина Дзагоева
Фото: rblfmr / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в США и описал американцев фразой «надменность раздражает». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы часто жалуются, что русские «украли у них секретные данные для производства ядерного оружия и постоянно копируют их творения». Более того, они допускают оскорбления в адрес россиян, называя их жалкими подражателями.

При этом блогер заметил, что многие изобретения США принадлежат рукам иммигрантов со всех стран мира. А некоторые сферы жизни там, в том числе мобильный интернет или банковская система, «застыли в каменном веке».

«Любой русский турист попадая в США сразу впадает в ступор, потому что он думал, что попал на высший уровень цивилизации, а оказывается он на самом первом, если не подвальном уровне», — добавил автор.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что во время первого прохождения границы между Мексикой и США его сразу разделили с девушкой, заломили руки за спину и провели через «черный вход». Затем был досмотр с обыском.

