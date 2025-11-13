Россиянин описал прохождение границы США словами «приковали к стулу наручниками». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В США из Мексики он отправился вместе со своей девушкой из России, тоже опытной путешественницей. Прохождение границы началось «невинно», вспоминает мужчина: они проехали несколько погранпостов перед мостом между странами. Уже на американской стороне офицер проверяла их документы около получаса, параллельно выясняя что-то по телефону, и после этого направила пару на дополнительную проверку, что является обычной практикой. По словам тревел-блогера, в этот раз все «прошло по новому сценарию».

Во-первых, его сразу разделили с девушкой, заломили руки за спину и провели через «черный вход». Провели процедуру снятия отпечатков пальцев, задали банальные вопросы, после чего вновь направили на проверку. «Сказали: "Не переживайте, это обычная процедура безопасности". Ага, конечно. Особенно когда у тебя вынимают из штанов веревку, а у Марины отнимают даже резинку для волос», — вспоминает мужчина.

После был досмотр с обыском, зачитали бумагу о борьбе США с преступными бандами из Мексики и террористами. Далее россиянам предъявили обвинение в том, что они якобы нарушили визовый режим в одну из предыдущих поездок в США. Это не соответствовало действительности. Обвинение пообещали предоставить в письменном виде.

Тревел-блогер отметил, что перед этим его якобы в целях безопасности приковали наручниками к стулу. После этого ему долго доказывали, что он пробыл в США на три месяца дольше, хотя на руках у блогера были штампы о въезде в этот период в другие страны. «Мы так подумали, что это у них нынче такая тактика ведения диалога и попытки найти что-либо, чтобы не пускать человека в страну (надеюсь, что это не связано с нашей национальностью)», — заметил он. Россияне спокойно реагировали на обвинения, и в итоге таможенники признали, что ошиблись. Но впустили в страну ровно на две недели без объяснения причин.

Ранее тревел-блогер раскрыл отношение иностранных пограничников к российским паспортам. По его мнению, красный паспорт — это вызов. К документу с такой обложкой хорошо относятся в Европе и настороженно в странах Центральной Америки.