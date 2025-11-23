Интернет и СМИ
Российских автовладельцев предупредили о новой схеме мошенников

МВД: Мошенники продают недействительные полисы ОСАГО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мошенники похищают деньги россиян, продавая недействительные полисы ОСАГО. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники оформляют бланки и принимают от автовладельца деньги, однако не передают их в страховую компанию, из-за чего полис не числится в базе. При возникновении страхового случая выясняется, что полис недействительный и водителям приходится судиться с компанией.

В МВД отметили, что в подобных делах Верховный суд встает на сторону автовладельца, если он не знал о мошенничестве.

Ранее исследователи компании Bi.Zone сообщили, что мошенники нацелились на автолюбителей и начали заманивать россиян предложениями помочь с оформлением полиса страхования ОСАГО. Выяснилось, что преступники обещают своим жертвам оперативность и низкие цены.

