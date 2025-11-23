Мир
Рубио высказался об отказе от мирного плана по Украине

Рубио опроверг заявление об отказе от мирного плана Трампа по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отверг сообщения об отречении от мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По словам чиновника, предложенная Вашингтоном инициатива является прочной основой для переговоров. Он подчеркнул, что «план основывается на вкладе с российской стороны».

Между тем, Рубио добавил, что также документ «основывается на прошлом и продолжающемся вкладе со стороны Украины».

Ранее сообщалось, что многие высокопоставленные лица Госдепартамента и Совета национальной безопасности США не были в курсе разработки мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа. Источники рассказали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер обошли процесс межведомственного согласования.

Не так давно администрация лидера США представила новую версию мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Проект содержит 28 пунктов — в нем говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

