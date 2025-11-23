Силовые структуры
СК отказал адвокату-иноагенту в возращении в Россию

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Следственный комитет (СК) отказал адвокату Борису Кузнецову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в прекращении уголовного преследования, которое длится уже 18 лет. Об этом сообщил «Коммерсант» («Ъ»).

Сам Кузнецов сообщил «Ъ», что направил в СК ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, а также об отмене меры пресечения и прекращении международного розыска. В официальном ответе ведомства подчеркивается, что уголовное преследование адвоката является законным, а также отмечается, что оснований для отмены меры пресечения нет.

Уголовное дело в отношении Кузнецова было возбуждено в 2007 году по ч.1 ст.283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. В 2013 году Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал адвоката.

Ранее сообщалось, что Кузнецов решил вернуться в Россию после 17 лет международного розыска по обвинению ФСБ в разглашении гостайны.

