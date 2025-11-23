Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США

Reuters: Почти 200 тысяч украинцев могут потерять легальный статус в США

Около 200 тысяч украинских беженцев в США оказались под угрозой потери легального статуса из-за задержек в работе иммиграционных служб при администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся правительственные данные.

После прихода к власти Трампа значительно замедлилось рассмотрение заявок на продление правового статуса. С мая 2025 года обработано лишь 1,9 тысячи заявлений, хотя всего с апреля 2022 года в США по гуманитарной программе бывшего президента Джо Байдена въехало примерно 260 тысяч украинцев.

Ранее появилась информация о том, что администрация Трампа намерена купить крупные склады для размещения там нелегальных мигрантов перед их депортацией.