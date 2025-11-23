Россия
15:15, 23 ноября 2025Россия

Стало известно о напряженной неделе Путина на фоне мирного плана Трампа по Украине

Зарубин: График Путина на следующей неделе будет весьма напряженным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

График президента России Владимира Путина на следующей неделе будет весьма напряженным на фоне обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Следующая неделя у президента будет весьма напряженной», — подчеркнул репортер.

Как сообщается, в графике российского лидера в период с 24 по 30 ноября указаны следующие мероприятия:

  • государственный визит в Киргизию;
  • саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке;
  • другие международные контакты и телефонные разговоры.

Ранее The Washington Post сообщила о возможном визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию. Посетить Россию Уиткофф может вместе с госсекретарем США Марко Рубио ради встречи с Путиным.

