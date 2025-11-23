Стало известно о напряженной неделе Путина на фоне мирного плана Трампа по Украине

Зарубин: График Путина на следующей неделе будет весьма напряженным

График президента России Владимира Путина на следующей неделе будет весьма напряженным на фоне обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Следующая неделя у президента будет весьма напряженной», — подчеркнул репортер.

Как сообщается, в графике российского лидера в период с 24 по 30 ноября указаны следующие мероприятия:

государственный визит в Киргизию;

саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке;

другие международные контакты и телефонные разговоры.

Ранее The Washington Post сообщила о возможном визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию. Посетить Россию Уиткофф может вместе с госсекретарем США Марко Рубио ради встречи с Путиным.