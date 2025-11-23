Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 23 ноября 2025Мир

Трамп раскрыл огромные продажи оружия Украине

Трамп: США продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Handout / Reuters

США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Этот жулик Джо (бывший президент США Джо Байденприм. «Ленты.ру») отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!» — высказался политик.

Трамп пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией, а страны Европы продолжают покупать нефть у Москвы. Он также отметил, что получил от предшественника на посту конфликт, который «не должен был состояться», и помянул всех жертв противостояния.

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США. Президент США отметил, что Киев «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Европа допустила снятие санкций с России

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в ДТП

    Умер живший в Израиле известный советский художник

    Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета

    На Украине мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

    Трамп посетовал на отсутствие благодарности у Украины

    В российском регионе на берегу моря нашли раненого тюленя

    Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости