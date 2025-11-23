Трамп: США продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для Украины

США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Этот жулик Джо (бывший президент США Джо Байден — прим. «Ленты.ру») отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!» — высказался политик.

Трамп пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией, а страны Европы продолжают покупать нефть у Москвы. Он также отметил, что получил от предшественника на посту конфликт, который «не должен был состояться», и помянул всех жертв противостояния.

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США. Президент США отметил, что Киев «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей.