Умер одевавший принцессу Диану дизайнер

Умер личный дизайнер одежды принцессы Дианы Пол Костелло
Фото: Hollie Adams / Reuters

Известный британский дизайнер одежды Пол Костелло умер в возрасте 80 лет. Об этом пишет Independent.

Его модный бренд Paul Costelloe Collections подтвердил уход своего основателя, добавив, что модельер тихо скончался в окружении своей семьи после непродолжительной болезни.

Костелло считался личным дизайнером принцессы Дианы, сотрудничая с ней с 1983 по 1997 годы. В основном он разрабатывал ее официальные наряды, однако некоторые его работы вызывали полемику — например, шифоновая юбка, которая становилась слегка прозрачной при подсветке сзади. Также модельер в свое время представил корпоративную форму для авиакомпаний British Airways и Delta Airlines, и одел Олимпийскую сборную Ирландии.

Ранее модельер Дэвид Эмануэль обратил внимание на то, что многие современные знаменитости копируют стиль принцессы Дианы. Например, принцесса Уэльская ввела в моду джинсы модели mom, в которых ее неоднократно фотографировали на публике. Такие брюки вернулись в моду несколько лет назад и их не раз надевали манекенщицы Роузи Хантингтон-Уайтли, Белла Хадид и другие.

