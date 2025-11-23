В Европе поговорили с Зеленским об Украине

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки поговорили с Зеленским о мире на Украине

Лидеры стран, входящих объединение Северо-Балтийской восьмерки NB8 (Nordic-Baltic 8, «Нордо-Балтийская восьмерка» — прим. «Ленты.ру»), поговорили по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выпустили совместное заявление по этому поводу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, страны выразили полную поддержку решениям по урегулированию кризиса на Украине, которые могли бы обеспечить большую безопасность и стабильность Украине и Европе.

Лидеры объединения пообещали и дальше вооружать Украину, а также поддерживать усиление санкций и другие экономические меры, пока длится украинский конфликт. В него входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ЕС и США встретятся по Украине в Женеве в воскресенье. По его словам, для успеха в мирном урегулировании сначала нужно прийти к соглашению всех сторон, заинтересованных в этом, на чем и будет сосредоточено основное внимание в рамках предстоящих обсуждений.