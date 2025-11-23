В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

«Александровское общество» анонсировало автопробеги к границе России и Финляндии

Русскоязычное «Александровское общество» анонсировало серию автопробегов в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Пробеги общество организует 14 декабря совместно с депутатом городского совета Лаппеэнранты Иваном Девяткиным и другими активистами организует серию. Участники отправятся на автомобилях ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией. «Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы и призваны напомнить финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными», — отмечается в посте.

В августе 2025 года Девяткин вместе с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег к закрытому КПП «Нуйямаа», в нем приняли участие более 200 человек на 90 автомобилях.

Границу между странами закрыли по решению Финляндии в ноябре 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В наплыве беженцев официальный Хельсинки обвинил в Москву, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала двойными стандартами Запада.

Ранее стало известно, что турбизнес на востоке Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за полного закрытия границы с Россией. По мнению экспертов и общественных активистов, отсутствие российских туристов пагубно сказывается на экономике страны.