06:05, 23 ноября 2025

В Германии сделали тяжелое признание о помощи Украине

Депутат Фронмайер: Никакая помощь Киеву не сможет остановить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Penschek / Globallookpress.com

Российская армия продолжает добиваться успехов на поле боя, несмотря на помощь Украине со стороны Европы. Об этом заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер в эфире телеканала Welt.

Он отметил, что европейские страны уже четыре года оказывают Киеву финансовую и военную помощь, вводят антироссийские санкции, но, несмотря на все усилия, «русские продолжают побеждать на земле».

«Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом», — считает политик.

По его словам, сложившуюся ситуацию могла бы исправить отправка военного контингента НАТО на территорию республики, однако европейские лидеры не хотят этого делать, потому что опасаются последствий.

Ранее британская газета The Telegraph обвинила Европу во лжи Украине о ее способности одержать победу над Россией с их помощью. Как указало издание, у Европы недостаточно денег и вооружения, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, профинансировать комплексную оборону против России и оказать сопротивление.

