В Госдепе рассказали о роли России и Украины в подготовке мирного плана Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alastair Grant / Reuters

Москва и Киев участвовали в создании американского плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом в соцсети X сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготт.

Дипломат отреагировал на утверждения сенатора Ангуса Кинга, считающего, что документ является по сути «списком пожеланий России». «Это вопиющая ложь. Как неизменно утверждали госсекретарь Марко Рубио и вся администрация, мирный план был разработан Соединенными Штатами при участии как России, так и Украины», — ответил он.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог объяснил, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что Киеву «предстоит принять трудные решения».

Администрация президента США Дональда Трампа разработала мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. В частности, он включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

