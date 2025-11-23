Россия
10:21, 23 ноября 2025Россия

В Госдуме прокомментировали митинг в Киеве за отставку Зеленского

Депутат Колесник: митинг в Киеве стал проявлением здравого смысла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Митинг в Киеве стал проявлением здравого смысла. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Протест киевлян можно назвать антимайданом, потому что украинцы выступают против коррупционной шайки, которая существует в их стране во главе с Зеленским», — сказал Колесник.

При этом депутат подчеркнул, что протесты еще не носят массовый характер, они не охватили всю Украину. По его мнению, украинская власть попытается подавить митинги или переложить ответственность за них на Россию.

22 ноября на майдане Независимости в Киеве прошел митинг за отставку президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента страны Андрея Ермака. На улицу вышло около 30 протестующих.

