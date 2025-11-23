Бывший СССР
В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Нагорняк: Украинские водоканалы находятся в критическом состоянии
Марина Совина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Украины могут остаться без воды этой зимой из-за коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением. Об этом предупредил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире «Новини.LIVE».

«Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом», — сообщил он.

Как указал Нагорняк, водоканалы на Украине находятся в критическом состоянии, а государство не может взять на себя ответственность за их сохранение. «Оно [государство] не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает», — возмутился депутат Рады.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предсказал Украине холодную зиму на фоне ударов по энергетике государства

    Все новости