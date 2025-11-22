Трамп заявил, что Украину ждет холодная зима

Президент США Дональд Трамп предсказал Украине холодную зиму на фоне ударов по энергетике страны. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Холодная зима, и много — если говорить о коммунальных услугах. Станции, производящие электричество, были атакованы, мягко говоря», — подчеркнул политик. Он добавил, что Киеву давно следовало заключить сделку, а сейчас им нужно согласиться с планом США по урегулированию.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в нем 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

