В России отреагировали на резкое заявление Джонсона о плане Трампа по Украине

Пушков: Реакция Джонсона на план Трампа — повод отнестись к инициативе серьезно

Резкая критика мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона говорит о том, что к предложению следует отнестись серьезно. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал, что экс-премьер, являющийся «открытым врагом России», счел американскую инициативу предательством Киева. «Что же, реакция Джонсона — еще одна причина отнестись к плану Трампа серьезно», — написал Пушков.

Бывший британский премьер, комментируя американскую инициативу, заявил, что она предусматривает «военную кастрацию» Украины. По его словам, если бы Киев принял все пункты плана, то стал бы «марионеткой Москвы» и постоянно подвергался бы риску «третьего вторжения».