Идеолог «войны до последнего украинца» высказался о мирном плане Трампа

Экс-премьер Британии Джонсон назвал мирный план США полным предательством Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roberto Casimiro / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал предложенный США план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В статье для издания Daily Mail он назвал американскую инициативу «полным предательством» Киева.

Политик отметил, что план предусматривает «военную кастрацию» Украины, поскольку включает в себя пункты о невозможности вступления страны в НАТО и запрете на размещение иностранных войск на ее территории.

«Невозможно поверить, что президент [США Дональд] Трамп поддержит этот план, ведь это полное предательство Украины», — подчеркивает Джонсон.

По его словам, если Украина согласилась бы принять все 28 пунктов документа, то стала бы «марионеткой Москвы» с постоянным риском «третьего вторжения».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить альтернативы разработанному в США плану, чтобы учесть национальные интересы Украины. В ответ Трамп заявил, что Киеву придется одобрить инициативу Вашингтона, пригрозив, что в противном случае США сдержат поддержку Украины.

