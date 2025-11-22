«Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленскому придется одобрить американскую инициативу по урегулированию на Украине.

Если ему не нравится план США, он может продолжать воевать Дональд Трамп президент США

Он также пригрозил, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украины, если Киев откажется от мирного плана. Американский президент отметил, что Зеленский «может продолжить воевать», но у Украины нет козырей.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

Зеленскому следовало заключить сделку раньше

Американский лидер подчеркнул, что Зеленскому следовало заключить сделку раньше.

Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад Дональд Трамп президент США

Трамп заявил, что скоро между Россией и Украиной наступит мир.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ впервые прокомментировал американскую инициативу. По его словам, новый мирный план президента США может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Российский лидер заявил, что США в ходе саммита в Анкоридже просили Россию пойти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и Москва согласилась.

Трамп предсказал Украине холодную зиму

Глава Белого дома предсказал Украине холодную зиму на фоне ударов по энергетике страны.

Холодная зима, и много — если говорить о коммунальных услугах. Станции, производящие электричество, были атакованы, мягко говоря Дональд Трамп президент США

Ранее Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Президент также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Украина и Европа отреагировали на план Трампа

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в нем 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором на фоне обсуждения мирного плана США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в десятиминутном обращении к нации.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера Владимир Зеленский президент Украины

План США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Сообщалось, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались к американским властям за разъяснениями. Однако они получили ответ, что сотрудники Госдепартамента и Конгресса США «тоже находятся в неведении».

Зеленский поговорил с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером. Стороны обсудили разработанный в Вашингтоне мирный план по Украине.

