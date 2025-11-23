Мир
06:15, 23 ноября 2025

В США допустили приезд Зеленского для обсуждения мирного плана Трампа

Келлог: Зеленский может приехать в США, чтобы обсудить план Трампа по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может приехать с визитом в США, чтобы обсудить мирный план администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, передает Fox News.

В интервью он отметил, что разработанный проект инициативы по Украине является хорошим, однако в нем еще есть вещи, которые следовало бы упорядочить и несколько лучше разъяснить.

«Думаю, когда Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — сказал Келлог.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию украинского конфликта. По его словам, всегда есть ощущение, что «последние десять метров до цели самые сложные». Сейчас администрация Трампа находится всего в двух метрах, пояснил он.

