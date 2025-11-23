В США заявили о стремлении не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями

Соединенные Штаты Америки при урегулировании конфликта на Украине не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения "Минска-1" или "Минска-2"», — подчеркнул он, добавив, что часть гарантий ляжет на Вашингтон.
Келлог также выразил мнение, что украинцы доверяют Штатам.
Ранее спецпосланник американского президента заявил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. По словам Келлога, Украине «предстоит принять трудные решения» ради гарантий безопасности.